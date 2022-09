LPI-SHL: Mit Auto überschlagen

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in eine Gaststätte in der Marktstraße in Eisfeld einzubrechen. Glücklicherweise hielt der Schließmechanismus dem Einbruchsversuch Stand. Jedoch verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

mehr