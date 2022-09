LPI-SHL: Erfolglose Einbrecher

Schönbrunn (ots) - Ein 19-Jähriger war Dienstagnachmittag mit seinem Transporter in der Neustädter Straße in Schönbrunn unterwegs. Nach einer Kurve geriet der Wagen ins Schlingern, durchbrach in der weiteren Folge einen Gartenzaun und kippte auf die Seite. Der junge Fahrer kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

