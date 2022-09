LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz und berauscht mit dem Roller unterwegs

Seligenthal (ots) - In der Gothaer Straße in Seligenthal krachten Dienstagmittag zwei Fahrzeuge zusammen, nachdem ein 48-jähriger Citroen-Fahrer die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin missachtete. Durch den Crash geriet der Renault der 81-Jährigen anschließend in einen dort befindlichen Vorgarten und beschädigte diesen. Der zuständige Kontaktbereichsbeamte nahm den Unfall auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

mehr