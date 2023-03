Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Einbrüche mit Vandalismus, weitere Geschädigte sollen sich melden

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind während des Wochenendes in Lüdinghausen sowie dem Stadtteil Seppenrade in Kindergärten eingebrochen. In Lüdinghausen stiegen die Täter auch in ein Vereinsheim ein (bereits am 05.03.23 um 10.14 Uhr auf ots veröffentlicht). Die Polizei nimmt die Sachverhalte aktuell auf. Über mögliches Diebesgut gibt es bisher keine Angaben. Jedoch haben die Täter in allen Einrichtungen randaliert. Einen Zusammenhang prüft die Polizei. Bisher liegen der Polizei vier Anzeigen von Kindergärten und eine Anzeige eines Sportvereins vor. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte in weiteren Kindergärten in Lüdinghausen samt Ortsteil Seppenrade sowie Sportvereinen eingebrochen sind und randaliert haben. Daher bittet die Polizei die Betreiber solcher Einrichtungen, diese auf Einbrüche und Vandalismus zu überprüfen. Weitere Geschädigte sollen sich unter 02591-7930 an die Polizei in Lüdinghausen wenden, oder die 110 im Notfall wählen.

