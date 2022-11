Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mehrere Kennzeichendiebstähle - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Bereits letzte Woche Mittwoch (02.11.) in der Zeit von 06:55 Uhr bis 16:00 Uhr wurden in Bramsche an der "Alten Engterstraße" und an der "Bahnhofstraße" die hinteren Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen gestohlen. An der "Alten Engterstraße" standen ein schwarzer Toyota und ein schwarzer Volvo auf einem Parkplatz neben einem Möbelhaus. An der "Bahnhofsstraße" stand ein blauer Mercedes auf dem Parkplatz des Bahnhofs.

Die Polizei Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

