POL-OH: Brand von Siloballen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Brand von Haus Rotenburg a.d. Fulda. Am frühen Montagmorgen (17.04.) kam es zu einem Brand eines Hauses in der Straße "Wüstefeld" in Atzelrode. Etwa gegen 3.20 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und meldeten es den Einsatzkräften. Als diese vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Rotenburg an der Fulda, Mündershausen, Lispenhausen, Braach und Bebra hatten die Flammen zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten das ...

mehr