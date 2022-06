POL-PDNR: Fahrradfahrer gestüzt

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagabend kaufte die 64-jährige Geschädigte beim Aldi-Markt in Linz ein und hing unter anderem ihre Handtasche an den Einkaufswagen. Nachdem sie ihre Ware verladen hatte, schob sie den Einkaufswagen zurück und vergaß ihre Tasche. Wenige Minuten später bemerkte sie ihr Missgeschick, jedoch zu spät, die Tasche war bereits entwendet worden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

