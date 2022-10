Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Bargeld aus unverschlossenen Fahrzeugen gestohlen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde aus einem in Friedlingen in der Hauptstraße geparkten Pkw etwa 160 Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten gestohlen. Nach Sachlage war der Pkw nicht verschlossen. Am gleichen Tag wurde in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, aus einem unverschlossenen Pkw, welche in der Hauptstraße in Weil am Rhein stand, 400 Schweizer Franken gestohlen. Ein Hinweis der Polizei: Bitte überprüfen sie beim Verlassen ihres Fahrzeuges, auch bei kurzer Abwesenheit, die Schließverhältnisse.

