POL-KN: (Konstanz) Unbekannter belästigt 13-Jährige - Polizei sucht Zeugen (24.06.2023)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend ein Mädchen im Bereich der Fürstenbergstraße/Riedstraße belästigt. Gegen 20 Uhr befand sich die 13-Jährige zunächst an der Bushaltestelle Zähringerplatz. Bereits dort fiel dem Mädchen auf, dass sie ein unbekannter Mann ständig anschaute und schließlich auch nach ihr in den selben Bus der Linie 2 in Richtung Wollmatingen einstieg. An der Haltestelle "Bodan" verließ die 13-Jährige den Bus und lief anschließend in Richtung der Haltestelle Bodan/Riedstraße. Dabei verfolgte sie der Unbekannte, der ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen war. An der Haltestelle sprach der Mann das Kind auf Englisch an und fragte, ob er ihr helfen könne. Anschließend berührte er die 13-Jährige am Gesäß. Daraufhin rannte das Mädchen zu einer Freundin, mit der sie zusammen in Richtung Polizeiposten lief, wo sie eine Frau um Hilfe baten. Als der Unbekannte, der den Kindern zunächst noch hinterher rannte sah, dass diese eine Frau ansprachen flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zu ihm liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 35-40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Hose mit Muster, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Sonnenbrille. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

