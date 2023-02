Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise zum Fußballspiel Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag

Hannover (ots)

Aufgrund der Zweitligapartie Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg müssen Verkehrsteilnehmende an diesem Sonntag, 26.02.2023, mit Einschränkungen rechnen. Mehrere Straßen werden bereits am Sonntagmorgen gesperrt, darüber hinaus gelten an verschiedenen Stellen an diesem Tag Halteverbote.

Im Rahmen des Fußballspiels werden ab circa 09:00 Uhr vier Straßen rund um das Stadion für Kraftfahrzeuge gesperrt. Davon betroffen ist die Waterloostraße/Bruchmeisterallee zwischen dem Abzweig "Am Waterlooplatz" und der Robert-Enke-Straße. Ebenfalls nicht befahrbar sind die Robert-Enke-Straße/das Arthur-Menge-Ufer zwischen der Beuermannstraße und dem Kurt-Schwitters-Platz sowie der Bereich Stadionbrücke auf dem Abschnitt Stammestraße und Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg. Die Sperrungen dauern bis zum späten Nachmittag an. Auf eine temporäre Sperrung gefasst machen müssen sich Verkehrsteilnehmende darüber hinaus auf der Culemannstraße.

Im Zusammenhang mit der Fußballpartie werden am Spieltag von 05:00 Uhr bis 18:00 Uhr außerdem diverse Halteverbote eingerichtet. Diese betreffen folgende Bereiche:

- Stammestraße, zwischen Stadionbrücke und Lodemannweg - Culemannstraße, zwischen Friedrichswall und Kurt-Schwitters-Platz - Waterloostraße/Bruchmeisterallee, zwischen Am Waterlooplatz und Robert-Enke-Straße (inklusive Parkbuchten) - Am Waterlooplatz (außer Parkbuchten) - Am Schützenplatz, zwischen Viktoria-Luise-Weg und Bruchmeisterallee

Die Polizei Hannover empfiehlt, für die Anreise zum Stadion ausreichend Zeit einzuplanen und möglichst den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Für Heimfans stehen gebührenpflichtige Parkplätze auf dem Schützenplatz zur Verfügung. Gästefans können den Parkplatz der Firma Komatsu in der Marianne-Baecker-Allee nutzen. Busparkplätze für Gäste stehen am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg zur Verfügung. /ram, bo

