Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L191 zwischen Welschingen und Mühlhausen-Ehingen (26.06.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Mühlhausen-Ehingen ereignet hat. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 22.30 Uhr mit einem Renault auf der L191 von Mühlhausen-Ehingen in Richtung Welschingen. Dabei geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo eines 30 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Polo mehrfach, ehe das Auto auf der Fahrbahn, entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach liegen blieb. Der Renault schleuderte in die Grünfläche, wo er etwa 100 Meter weiter ebenfalls liegen blieb. Die Feuerwehr Engen, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Mann ausgerückt war, befreite den verletzten VW-Fahrer aus dem demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt, kam jedoch ebenfalls zur Untersuchung zunächst in eine Klinik. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je rund 15.000 Euro.

