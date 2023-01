POL-PPRP: Erneut WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023), gegen 2 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass in der Froschlache verdächtige Geräusche zu hören seien. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren kontrollieren. In der Nähe stellten die Beamten einen aufgebockten Toyota Prius fest, an dem der Katalysator ...

mehr