Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigungen in öffentlichen Einrichtungen, Täter ermittelt

Nordhausen (ots)

Zeugen erwischten am Montagnachmittag einen 14-jährigen Jugendlichen, der in der öffentlichen Damentoilette am Kornmarkt einen Papierkorb und einen Toilettenpapierständer beschädigt haben soll. Er steht außerdem in Verdacht, am zurückliegenden Wochenende in der Tiefgarage am Nikolaiplatz ebenfalls Beschädigungen in den Toiletten, an einer Lampenabdeckung und einer Steinplatte verursacht zu haben. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1100 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

