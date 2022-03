LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Noch immer ist die Feuerwehr in Heldrungen im Einsatz. Dort brennt seit ca. 5 Uhr eine freistehende Scheune. Die Kameraden lassen das Gebäude kontrolliert abbrennen. In der Scheune lagern neben Stroh auch alte, landwirtschaftliche Maschinen. Eine weitere Scheune, in der ebenfalls Heu und Stroh Heu lagern brennt seit ca. 03.45 Uhr in Esperstedt. Die Feuerwehr entschied auch dort, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. In beiden Fällen kam ...

mehr