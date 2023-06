Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen (23.06.2023)

Schura (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitagmorgen, zwischen 09 Uhr und 11.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "In Gehren" eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die auf der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür auf und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort durchsuchte er im Erdgeschoss sämtliche Räume und Schränke und erbeutete dabei Bargeld und Schmuck. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße "In Gehren" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07425 33866, beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell