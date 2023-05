POL-SO: Lippstadt-Langeneicke - Zwei Verletzte

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es um 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Cappelstraße, in Höhe der Hausnummer 5. Eine 17-jährige Fußgängerin aus Anröchte ging die Cappelstraße in Richtung Norden entlang und beabsichtigte die Burgstraße zu überqueren. Als die junge Frau die Straße überquerte, bemerkte sie einen Pkw, der sich von links näherte. Die 17-Jährige machte sich noch mit einem Handzeichen bemerkbar. Der Fahrer des Fahrzeugs gab jedoch ...

