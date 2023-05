Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Soest (ots)

Am 21. Mai kam es zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Stadtpark, in Höhe der dortigen Parkmöglichkeiten. Ein weißer VW Tiguan war im Bereich der Straße "Stadtpark" von der Paderborner Landstraße aus kommend, links auf einem Grünstreifen in Höhe der Minigolfanlage, abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise auch mit Anhänger, beschädigte den Pkw vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren, im Bereich der gesamten rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit seiner Mobilfunknummer an dem beschädigten Fahrzeug. Diese Nummer ist allerdings nicht existent. Der Verursacher wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(dk)

