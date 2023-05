Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Geseke (ots)

Am Dienstag brachen bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 14:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße ein. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurden nach bisherigen Ermittlungen Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, bei der Polizei zu melden.(dk)

