POL-SO: Warstein-Waldhausen - Einbruch

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 19. Mai, 10:30 Uhr und dem 22. Mai, 8 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Buschkamp. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zur Garage, in dem sie das Garagentor mit Gewalt hochdrückten. Anschließend versuchten sie eine Tür zum Wohnhaus aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchversuchen stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und sich in unbekannte ...

