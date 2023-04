Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener Mann baut Unfall und verletzt sich dabei schwer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.20 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Mann auf seinem Peugeot-Kleinkraftrad auf der Biberacher Straße in Laupheim in Richtung Baustetten. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung übersah er einen vor ihm wartenden Pkw, der in eine Seitenstraße abbiegen wollte und prallte gegen dessen Heck. Der 43-Jährige verletzte sich durch den Aufprall schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da der Mann zudem unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde durch die Polizisten beschlagnahmt. Am Pkw, auf den der Mann aufgefahren war, entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro, den Schaden am Kleinkraftrad beziffert die Polizei auf 1000 Euro.

