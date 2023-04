Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) K7400, Heuchlingen - Motorradfahrerin verletzte sich bei Unfall schwer

Ulm (ots)

Eine 53 Jahre alte Frau war am Samstag gegen 13:35 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Honda auf der K 7400 von Heuchlingen in Richtung Altheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein in einem Graben verbautes Betonabflussrohr. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

