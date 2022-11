Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schlägerei - Körperverletzungen mehrerer Beteiligter vor einem Lokal - Täter flüchtig - Zeugenaufruf

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Titisee-Neustadt, Ortsteil: Neustadt im Schwarzwald

In der Nacht von Samstag, den 26.11.2022 auf Sonntag, den 27.11.2022 gegen 02:45 Uhr kam es in der Salzstraße vor einem Lokal in Neustadt aus bislang unbekannter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und mindestens drei männlichen Personen.

Hierbei soll der Taxifahrer geschlagen und getreten worden sein. Der Taxifahrer setzte sich hierbei ebenfalls zur Wehr. Die bislang unbekannten Täter gingen im Anschluss flüchtig. Ein Täter konnte etwas genauer beschrieben werden: Er war mindestens 180 cm groß und trug zur Tatzeit ein weißes Kapuzenoberteil.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt führt diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung durch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07651 9336-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

