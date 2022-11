Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Freiburg (ots)

Am 25.11.2022, zwischen 14:15 und 14:40 Uhr, wurde ein silberner Audi A4 auf der ersten Ebene im Parkhaus des Kauflands von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am Audi befindet sich am hinteren rechten Kotflügel, der Sachschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Dem Geschädigten war vor seinem Einkauf ein heller Kleinwagen aufgefallen, welcher rechts neben ihm parkiert war und zu diesem Zeitpunkt von einem vermutlich lebensälteren Ehepaar beladen wurde. Aufgrund festgestellter weißer Lackspuren an dem Audi, wird eine Beteiligung des beschriebenen Pkw für möglich erachtet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

ko/rr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell