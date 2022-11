POL-FR: Grenzach-Wyhlen: versuchter Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger ermittelt - Suche nach weiteren Geschädigten

Freiburg (ots) - Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte auf der Autobahn A 98 frontal mit einem Anhänger und einem Lkw der Autobahnmeisterei. Der 67-Jährige wurde in seinem Lkw eingeklemmt. Der 67-Jährige befuhr am Donnerstag, 24.11.2022, die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Weil am Rhein, als er gegen 13.50 Uhr, in Höhe der Anschlussstelle ...

