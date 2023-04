POL-UL: (GP) Ottenbach - Frontalunfall durch medizinischen Notfall

Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein LKW die Kreisstraße 1404 von der B 10 kommend in Richtung Eislingen. In Richtung der Anschlussstelle Salach kam ihm ein weißer PKW entgegen. Der PKW kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, so dass der LKW ausweichen musste. Der LKW prallte gegen die rechten Schutzplanken und beschädigte sie auf einer Länge von 35 Metern. Der PKW-Fahrer fuhr ohne ...

mehr