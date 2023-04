Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Faurndau - Wendemanöver vor der Polizei

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 00.10 Uhr, befuhr die Streife die Straße "Im Dittlau". Ihr kam ein PKW entgegen. Als der Lenker die Polizei erkannte, wendete er den Nissan Navarra und fuhr auf den Parkplatz eines Sportvereins. Die Beamten kontrollierten den SUV und stellten fest, dass der 50-jährige Lenker unter Alkoholeinwirkung gefahren war. Der Alkoholtest ergab einen Wert um 1 Promille. In der Klinik wurde eine Blutprobe erhoben. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel verblieben in den Händen der Beamten.

