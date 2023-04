Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Alkoholisiert auf Abwegen - Deutlich betrunken ist in der Nacht auf Samstag in Langenau ein 47-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen.

Ulm

Gegen 01:50 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem Seat die Landesstraße 1170 von Albeck in Richtung Langenau. Im Kreisverkehr vor Langenau verlor er die Kontrolle und überfuhr die Mittelinsel. Anschließend krachte er in die rechtsseitige Leitplanke. Sein Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Ganze Karosserieteile wurden abgerissen. Anstatt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Nerenstetten fort. Kurz vor Nerenstetten verweigerte der Seat jedoch die Weiterfahrt und blieb liegen. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte kam vor Ort. Die Polizisten stellten den Grund des Unfalls schnell fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Beamten übergeben. Er wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten haben. Sein völlig demolierter Seat wurde abgeschleppt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

