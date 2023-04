Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/B28 - Auto gegen Sattelzug

Am Freitag kam es auf der B28 bei Blaustein zu einem Frontalzusammenstoß.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golfs in Richtung Herrlingen unterwegs. Er fuhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der VW geriet ins Schleudern. Das Auto kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen war der 21-Jährige wohl nicht angegurtet. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen und Notärzte waren vor Ort im Einsatz. Ebenso ein Hubschrauber. Rettungskräfte brachten den 21-Jährige in eine Klinik. Der 58-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Sowohl der VW, als auch der Sattelzug waren nicht mehr fahrbereit. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und ermittelt nun die Ursache, die zu dem Unfall führte. Sie schätzt den Schaden an dem Sattelzug auf 160.000 Euro, an dem VW Golf auf 7.000 Euro. Die Fahrbahn ist aktuell noch immer gesperrt, da die Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst andauert.

Hinweis der Polizei:

Ob der 21-Jährige einen Gurt angelegt hatte oder nicht, klärt die Polizei noch. Ob ein Gurt, falls er keinen angelegt hatte, die Schwere seiner Verletzungen verhindert hätte, wissen wir natürlich nicht. Die Polizei bittet jedoch alle Verkehrsteilnehmer darum, während der Fahrt immer den Sicherheitsgurt anzulegen. Selbst wenn Sie nur eine kurze Wegstrecke unterwegs sind.

