POL-GÜ: Diebe brechen in Landwirtschaftsbetrieb ein - 7000 Euro Schaden

Teterow/Altkalen (ots)

In der Nacht zum 06.02.2023 brachen unbekannte Diebe in einen Landwirtschaftsbetrieb bei Altkalen ein. Dabei zerstörten die Täter das Vorhängeschloss des Tores und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Neben einem Tankanhänger wurden auch zwei mobile Tankanlagen entwendet. Insgesamt wurden so wenigstens 2000 Liter Diesel und 200 Liter Ad-Blue entwendet. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten vom Polizeirevier Teterow auf 7000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.

