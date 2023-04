Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Beim Abbiegen gestreift

Am Donnerstag verursachte eine 38-jährige in Eislingen einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau mit einem VW in der Leonhardstraße. Sie wollte nach links in die Ramsbergstraße abbiegen. Dort kam ihr eine 30-Jährige mit einem Skoda entgegen. Da die VW-Fahrerin wohl nicht weit genug rechts fuhr, streifte sie den haltenden Skoda. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für Fußgänger! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

