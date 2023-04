Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stoppt Fahrer

Am Freitag versuchte ein 19-Jähriger in Ulm vor der Polizei zu flüchten.

Ulm (ots)

Am Tag des europaweiten "Speedmarathons" führte die Polizei bei Ulm Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 9.30 Uhr stellten Polizisten mit einem zivilen Videofahrzeug einen VW auf der B10 bei Jungingen fest. Der Fahrer war bei erlaubten 70 km/h mit über 100 km/h unterwegs. Auf Anhaltezeichen reagierte der Mann zunächst nicht. Anschließend beschleunigte er und versuchte sich der Kontrolle in Richtung Ulm zu entziehen. Der Mann fuhr dabei mit hoher Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln. Dabei gefährdete er wohl auch Fußgänger. Auf der B28, auf Höhe des Hindenburgrings, kam es dann zu einem Unfall zwischen dem Raser und einem Mazda. Auch ein Streifenwagen war an dem Unfall beteiligt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel.07335/96260) nahm die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf. Bei der Unfallaufnahme war schnell klar warum der 19-Jährige versuchte zu flüchten. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Westringtunnel in Richtung Blaubeurer Tor Ring gesperrt werden. Dadurch kam zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die etwas zur Sache sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Den 19-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Auto führen will, braucht einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

++++(TH)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell