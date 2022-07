POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung durch Ablagerung von Altreifen

Schüller (ots) - In Schüller kam es am Samstag, 23.07.2022 gegen 11.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein dunkler PKW, vermutlich AUDI Q5 oder ähnlich, fuhr von Jünkerath kommend in Richtung Schüller ein und überfuhr die dortige Fahrbahnverengung. Es kam zum Sachschaden für die Allgemeinheit. Der PKW des Flüchtigen wurden ebenfalls massiv an der Fahrzeugfront beschädigt. Es konnten Fahrzeugteile an der Unfallstelle ...

