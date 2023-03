Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweis auf Rucksack-Dieb

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstag Hinweise auf einen mutmaßlichen Dieb erhalten. Der Zeuge meldete sich gegen Mittag auf der Wache in der Gaustraße und gab einen Rucksack ab. Wie der 24-Jährige berichtete, hatte er gegen 11.45 Uhr in der Hornstraße beobachtet, wie ein junger Mann den Rucksack in einen Müllcontainer (hinter einem Hotel) warf.

Weil ihm das Ganze komisch vorkam, schaute der 24-Jährige nach und fand tatsächlich in dem Rucksack eine Damen-Geldbörse mit mehreren Ausweisdokumenten, EC- und Kreditkarten und Fahrzeugpapieren sowie verschiedene Kosmetikartikel. Mit dem Verdacht, dass die "entsorgte" Tasche gestohlen wurde, brachte er sie vorsorglich zur Polizei.

Nur wenig später meldete sich die Eigentümerin des Rucksacks. Sie gab an, dass ihr die Tasche in einer Selbstbedienungsbäckerei in der Fackelstraße gegen 11.15 Uhr abhanden gekommen war. Sie hatte den Rucksack auf dem Boden abgestellt und kurzzeitig vergessen, als sie ihr Tablett wegbrachte. Als sie wenig später an den Tisch zurückkam, war die Tasche nicht mehr da.

Wie sich herausstellte, hatte der Dieb fast alles im Rucksack gelassen - er hatte es lediglich auf das Bargeld aus dem Portemonnaie abgesehen: rund 150 Euro.

Von dem Mann, der den Rucksack in einen Container geworfen hatte, liegt folgende Beschreibung vor: Es handelte sich um einen jungen Mann mit dunklem Teint, etwa 1,73 Meter groß, bekleidet mit einem Hoodie und einer Basecap; die Kapuze hatte er zusätzlich übergezogen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

