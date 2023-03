Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Fahrerflucht in der Kurt-Schumacher-Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 49 ein parkendes Auto beschädigt. An dem Ford Ranger entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur, weshalb die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

