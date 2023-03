Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Schultoilette gezündelt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in einer Schule einen Abfalleimer angezündet. Ein Lehrer entdeckte den Brand in einem Toilettenraum und löschte die Flammen. Durch das Feuer wurden der Eimer zerstört und einige Wandfliesen in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Zeugen, die Angaben machen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell