POL-PPWP: Nach Fahndung: Mutmaßlichen Schläger ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Weil er mutmaßlich mit einem Faustschlag einen alkoholisierten Mann niederstreckte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen 18-Jährigen. Der Verdächtige stritt am Montagabend auf einem Supermarktparkplatz in der Carl-Euler-Straße mit einem 49-Jährigen. Schließlich soll er zugeschlagen haben, so dass der Mann das Gleichgewicht verlor, umfiel und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Er wurde leicht verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der Verletzte ab. Auf die Spur des 18-Jährigen kam die Polizei nach Zeugenhinweisen. Der mutmaßliche Schläger war nach dem Vorfall in einem Pkw weggefahren. Polizeistreifen fahndeten nach dem Wagen. Sie machten das Auto und damit den 18-Jährigen im Stadtgebiet ausfindig. |erf

