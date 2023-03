Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturzbetrunkener 17-Jähriger

Kaiserslautern (ots)

Mit einem sturzbetrunkenen Jugendlichen hatte es die Polizei in der Nacht zu Dienstag in der Innenstadt zu tun. Das Team eines Rettungswagens hatte kurz nach Mitternacht um Unterstützung gebeten, weil es in der Burgstraße Probleme mit einem stark alkoholisierten 17-Jährigen hatte, der sich in einer hilflosen Lage befand, sich aber nicht behandeln lassen wollte.

Als die Streife vor Ort eintraf, verhielt sich der Jugendliche ruhig. Weil von ihm deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde ihm ein Atemtest angeboten - Ergebnis: 2,28 Promille.

Da kein Erziehungsberechtigter erreicht werden konnte, wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht und auf der Kinderstation aufgenommen. Die Polizeibeamten fuhren unterdessen zur gemeldeten Wohnadresse im Landkreis und konnten mit einer Familienangehörigen sprechen. Ihr wurde die Situation geschildert und der aktuelle Aufenthaltsort des Jugendlichen mitgeteilt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell