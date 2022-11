Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen und Geschädigte nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

16. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.11.2022 - Ratzeburg

Am 11. November 2022 kam es in der Schweriner Straße in Ratzeburg zu einer Körperverletzung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen gegen 18:45 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Frauen in der Schweriner Straße in der Nähe eines Fitnessstudios. Hierbei schlug eine blonde Frau mit Zopf mit einem derzeit unbekannten Gegenstand auf eine andere Frau ein. Diese hatte zwei Rucksäcke bei sich. Die beiden Frauen entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die unbekannte Geschädigte setzte ihren Weg in Richtung ARAL- Tankstelle fort und die Tatverdächtige ging in ein nahegelegenes Wohnhaus.

Die Polizei sucht Zeugen und die Geschädigte. Wer kann Angaben zu der Körperverletzung machen? Wer kennt die Geschädigte? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell