Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kennt diese Fahrräder?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

15. November 2022 | Kreis Stormarn - 28./29.10.2022 - Trittau

Am 29. Oktober 2022 wurden im Rahmen eines Einsatzes zwei gestohlene Fahrräder sichergestellt. Die Eigentümer werden gesucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fielen zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre) aus Hamburg an der Diskothek in Trittau auf. Beide hatten Fahrräder dabei und gaben an, diese in den Abendstunden des 28. Oktober 2022 auf dem Weg von Trittau bis zur Diskothek gefunden und mitgenommen hätten. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein älteres dunkelblaues Fahrrad mit der Aufschrift "vsf Fahrrad manufaktur" und um ein blaues Mountainbike der Marke "Fischer". Die Polizei sucht die Eigentümer. Wer kann Angaben zu den beiden Fahrrädern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer: 04154/ 7073-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell