Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz in Baesweiler - Mann verschanzt sich in Wohnung

Baesweiler (ots)

Im Stadtteil Setterich ist es heute Vormittag (9.12.2022) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Nach einem Hilferuf einer Frau hatte eine Anwohnerin gegen 10 Uhr die Polizei gerufen. Als die Beamten in dem Haus am Westring eintrafen, verschanzte sich der 26-jährige Mann mit seiner Familie (seine Frau und zwei kleine Kinder) in der Wohnung. Weil er mit einer Waffe drohte, wurde zunächst das Spezialeinsatzkommando der Polizei alarmiert. Noch vor deren Eintreffen stellte sich der Mann gegen 12 Uhr freiwillig.

Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Eine Waffe wurde in der Wohnung bislang nicht gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter. (sk)

