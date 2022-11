Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto auf Parkplatz angefahren

Polizei sucht Verursacher (16.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Harzerstraße abgestelltes Auto beschädigt hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr. Der Unbekannte stieß gegen einen geparkten VW Passat und beschädigte den hinteren rechten Kotflügel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Uhr zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell