POL-AC: Einladung für Medienvertreter*innen: Polizei und Stadt Aachen eröffnen "Gemeinsame Anlaufstelle" am Bushof

Die "Gemeinsame Anlaufstelle" von Polizei und Stadt Aachen soll an einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte der City mit seinen zahlreichen Herausforderungen für mehr Sicherheit und Ordnung sorgen. Die Vertreter*innen der beiden Behörden sind froh, mit der neuen Anlaufstelle am Bushof - die es in der Art und Kooperation zuvor in Aachen noch nicht gegeben hat - den Bürger*innen direkt vor Ort eine Adresse anzubieten. Dort können künftig unter anderem Anzeigen und Meldungen aufgegeben, zahlreiche ordnungsbehördliche Angelegenheiten geklärt und der direkte Austausch mit den Polizist*innen und Mitarbeitenden des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung gepflegt werden.

Wir wollen Ihnen die "Gemeinsame Anlaufstelle" von Polizei Aachen und Ordnungsamt der Stadt Aachen gerne vorstellen und laden Sie daher herzlich zum Pressetermin vor Ort ein:

am Donnerstag (15. Dezember) um 14.30 Uhr in die "Gemeinsame Anlaufstelle" (Peterstraße 44-46, Aachen).

Ihre Ansprechpartner*innen sind Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, Polizeipräsident Dirk Weinspach, Susanne Aumann (stellv. Leiterin des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung) und Polizeidirektor Bernd Heller (Leiter der Polizeidirektion 1).

