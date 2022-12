Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Brandstiftungen am Tagebau Garzweiler

Aachen/ Erkelenz/ Lützerath (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht eine Trafostation und mehrere Stromkabel am Tagebau Garzweiler in Brand gesetzt und dadurch erheblichen Sachschaden verursacht. Der Werkschutz hatte das erste Feuer gestern Abend gegen 22.30 Uhr gemeldet, das zweite wurde um kurz nach Mitternacht entdeckt. Die Werksfeuerwehr konnte die Brände löschen. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (am)

