POL-ME: Senioren um Bargeld betrogen - Ratingen - 2210134

Mettmann (ots)

Ein Ratinger Ehepaar im Alter von 81 und 82 Jahren ist am Montag (24. Oktober 2022) von einem unbekannten Mann um eine niedrige vierstellige Summe Bargeld betrogen worden. Der Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus.

Das war geschehen:

Gegen 18.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre der beiden Ratinger in einem Wohngebiet im Bereich Hans-Böckler-Straße. Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Die 81-jährige Frau ließ den Mann in die Wohnung, da das Ehepaar tatsächlich ein Problem mit dem Fernsehanschluss hatte.

Der Tatverdächtige hantierte anschließend an einem Anschlusskabel im Wohnzimmer der Wohnung und gab an, dass das Problem behoben sei. Er verlangte für die Reparatur eine niedrige vierstellige Summe und hinterließ seinen Namen und eine Handynummer für Rückfragen. Da der 82-jährige Ratinger die verlangte Summe Bargeld nicht zu Hause hatte, ging er gemeinsam mit dem Tatverdächtigen gegen 19 Uhr zu einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße. Nachdem er das Bargeld am Automaten abgehoben hatte, übergab er es dem Betrüger.

Als er später zuhause versuchte, den vermeintlichen Service-Mitarbeiter anzurufen, schöpfte er Verdacht, da die Handynummer nicht vergeben war. Der 82-Jährige informierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,75 bis 1,80 m groß - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - dunkle, kurze Haare - trug einen kurzen Bart - trug eine dunkle Jacke - trug eine Jeanshose - trug weiße Sneaker

Die Polizei in Ratingen fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann warnt eindringlich vor falschen Handwerkern und falschen Service-Mitarbeitern sowie vor Betrügern jeglicher Art: Seien Sie stets skeptisch, wenn Handwerker, Ableser oder Service-Mitarbeiter ohne Termin vor Ihrer Haustüre stehen. In der Regel werden solche Termine vorher exakt vereinbart und angekündigt. Lassen Sie sich immer Dienstausweise vorzeigen und bezahlen Sie niemals vermeintliche Rechnungen vor Ort. Im Zweifelsfall: Rufen Sie die Polizei unter der 110!

