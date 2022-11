POL-DN: Vorsicht vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten

Titz (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (23.11.2022) einen Pkw in Höllen entwendet. Dieser konnte noch am Morgen wieder aufgefunden werden - in den Niederlanden. Am Mittwoch waren zwei Unbekannte in der Ehrenstraße in Höllen zu Gange. Hier entwendeten die Täter einen weißen Ford Focus RS. Der 27-jährige Bruder der Fahrzeughalterin bemerkte den Diebstahl jedoch und nahm, in dauerhaftem Kontakt mit der ...

mehr