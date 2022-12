Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Radfahrerin bei Unfall im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Fürstenau (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel gegen 19:30 Uhr die "Paul-Landwehr-Straße" in Richtung der "Ruurloer Straße". Im Kreuzungsbereich ("Konrad-Adenauer-Straße") missachtete der junge Mann aus Fürstenau die Vorfahrt einer von links kommenden Radfahrerin. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 51-jährige Radfahrerin stürzte. Die Fürstenauerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Opel entstanden Sachschäden.

