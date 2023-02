Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Zylinder verbaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades am Sonntagabend in Eisenberg schien soweit alles in Ordnung. Bei der genaueren Prüfung jedoch stellte sich heraus, dass ein größerer Zylinder verbaut war. Somit hätte der 16-jährige Fahrer eine andere Führerscheinklasse zum Führen benötigt, konnte diese jedoch nicht vorweisen. Nach der Untersagung der Weiterfahrt, der Beschlagnahme des Zylinders und der Anzeigenfertigung, wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell