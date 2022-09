Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gemeinsames Löschzugfrühstück vom LZ1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne hielt am Sonntagmorgen in der Fahrzeughalle der Werner Feuerwache am Konrad-Adenauer-Platz sein beliebtes Löschzugfrühstück ab.

Löschzugführer Andreas Holtrup begrüßte in einer kurzen Ansprache die ca. 110 Gäste und bedankte sich für die hohe Beteiligung an der Kameradschaftspflege. Eine bunte Mischung aus den Aktiven des Löschzuges und der Alters- bzw. Ehrenabteilung sowie Ihrer Partner und Partnerinnen sowie viele Kinder waren zusammengekommen, um gemeinsam einen schönen Morgen zu verbringen. Am reichhaltigen Frühstücksbuffet hergerichtet durch die örtliche Bäckerei Konditorei Telgmann, war für jeden etwas dabei und bei einem gemütlichen Kaffee oder Tee wurde sich lange und ausgiebig unterhalten.

Da das verregnete und schon recht herbstliche Wetter gar nicht zu einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang einlud, blieben viele noch bis in den späten Nachmittag. Als Krönung eines schönen Morgens gab es noch ein leckeres Eis von Peter Telgmann, welches leuchtende Kinderaugen bescherte.

Alles in Allem war man sich wieder schnell einig und fand es eine sehr gelungene Veranstaltung.

Die Geschäftsführung um Torsten Ernst, Peter Kipp und Tobias Westermann freuten sich Aufgrund der guten Resonanz auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

