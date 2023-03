Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kontrolle verloren

Kehl (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochabend auf der Mozartstraße zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 15.500 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 27-jähriger BMW-Fahrer gegen 20:15 Uhr offenbar in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte einen ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Mercedes. In Folge prallte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug auf ein hinter dem Mercedes abgestellten Peugeot, der durch den Aufprall mehrere Meter auf die Seite geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

/ph

