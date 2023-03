Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Rollerfahrer schwer verletzt

Lichtenau (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich am Mittwochabend nach einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 22:20 Uhr fuhr ein Mittsiebziger auf der Waldstraße von Lichtenau kommend in Fahrtrichtung Lichtenau-Scherzheim. Unmittelbar vor dem Ortsschild kam er offenbar aufgrund der Sichtbeeinträchtigung durch Starkregen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den unbefestigten Grund und streifte einen größeren Steinbrocken. In Folge kam der ohne Schutzhelm fahrende Zweiradlenker zu Fall und verletzte sich schwer. Der Roller rutschte zurück und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Senior wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell